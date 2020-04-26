Halk sağlığı birinci planda

Belediye Başkanı Hakan Koştu, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle en üst seviyede tedbirler almaya devam ettiklerini belirten Koştu, “Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz” dedi.