26.04.2020 - 00:01 |
Halk sağlığı birinci planda
Bergama Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ilçedeki tüm fırınları denetlemeye başladı.
Belediye Başkanı Hakan Koştu, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle en üst seviyede tedbirler almaya devam ettiklerini belirten Koştu, “Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz” dedi.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.