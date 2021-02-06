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    06.02.2021 - 07:00 |

    Halka yangın eğitimi

    Aydın Büyükşehir Belediyesi merkeze uzak mahallere verdiği yangın söndürme tankerlerinin kullanımı için vatandaşlara eğitim veriyor.

    Halka yangın eğitimi

    Nazilli’nin Hasköy Mahallesi’ndeki eğitimde; tankerin nasıl aktif edileceği, su dolumu, vanaların işlevi ve yangın söndürme hortumlarını kullanımı gibi konular uzman personel tarafından detaylı olarak anlatıldı. Eğitime yoğun ilgi gösteren bölge halkı, kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtti. Eğitim çalışmasına eşlik eden Büyükşehir Başkanvekili Barış Altıntaş, “3 tonluk tankerler, itfaiye birimimizin uzak yerlere yetişinceye kadar ki zamanda yangını kontrol etme ve söndürme açısında çok yararlı olacak” dedi.

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