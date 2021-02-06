Halka yangın eğitimi

Nazilli’nin Hasköy Mahallesi’ndeki eğitimde; tankerin nasıl aktif edileceği, su dolumu, vanaların işlevi ve yangın söndürme hortumlarını kullanımı gibi konular uzman personel tarafından detaylı olarak anlatıldı. Eğitime yoğun ilgi gösteren bölge halkı, kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtti. Eğitim çalışmasına eşlik eden Büyükşehir Başkanvekili Barış Altıntaş, “3 tonluk tankerler, itfaiye birimimizin uzak yerlere yetişinceye kadar ki zamanda yangını kontrol etme ve söndürme açısında çok yararlı olacak” dedi.