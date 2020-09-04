‘Halkapınar’ı baştan yaratacak tasarımlar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, kent genelindeki atıl alanları belirleyerek ekolojik tasarımlarla yeniden canlandırmak amacıyla işbirliği yaptı. İzmir’in farklı noktalarında, şehir estetiğini geliştirmeyi ve nitelikli yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, pilot bölge olarak Halkapınar seçildi. Fakülte bünyesindeki 6 akademisyenden oluşan ekip, her gün binlerce kişinin kullandığı Halkapınar’daki aktarma merkezi ve çevresini baştan yaratmak için sıra dışı tasarımlar hazırladı. Tasarımlarda, Halkapınar’daki mevcut alana, zemine oturmayan ve kolaylıkla taşınabilir sosyalleşme alanları yapılması hedeflendi. Tasarımlar, Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’e de sunuldu.

TASARIM EKİBİ

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun (Koordinatör, Dekan), Doç. Dr. Deniz Deniz (Endüstriyel Tasarım Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Onur Mengi (Endüstriyel Tasarım Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi R. Özgül Kılınçarslan (Görsel İletişim Tasarımı Bölümü), Öğr. Gör. Dr. Derya Irkdaş Doğu (Endüstriyel Tasarım Bölümü), Öğr. Gör. Dr. Elif Kocabıyık (Endüstriyel Tasarım Bölümü).