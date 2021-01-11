Halkçı belediyeden esnafa ikinci paket

Koronavirüsle mücadele sürecinde aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetlerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi’nden, esnafa yeni yılın ilk meclis toplantısında sevindirici haber geldi. 175 esnafın kira borcu 5 ay sonraya ertelendi, 4 eşit vadeye yayıldı. Kuşadası Belediyesi’nin 2021 yılı ilk meclis toplantısında alınan karara göre; belediye kiracısı olan 175 esnafın kira borcu, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayacak şekilde 4 eşit vadeye yayıldı. Ayrıca, kira borçları nedeniyle bugüne kadar oluşan gecikme faizleri silindi. Yine esnafın borçlarına yönelik tüm icra işlemleri durduruldu; kira sözleşmelerinin, sona erdiği günden itibaren 3 ay daha ücretsiz olarak uzatılmasına karar verildi. Belediye, geçen yıl temmuz ayında yaptığı meclis toplantısında da esnafın 2 milyon 188 bin liralık kira borcunu silme kararı almıştı.

‘Yalnız bırakmadık’

Zor günlerin üstesinden ancak dayanışma ve işbirliğiyle gelinebileceğini belirten, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geçen yıl hiçbir belediyenin uygulayamadığı bir karar aldık. Esnafımızın kapalı kaldığı 3 aylık süredeki kira borçlarını tamamen sildik. Kentimizin bu süreci en az zararla atlatması için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün aldığımız kararın da Kuşadası’na hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘Gelecekten umutluyuz’

Camikebir Mahallesi Muhtarı Metin Arıkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin birlikte yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını belirtti, “Geleceğe daha umutla bakıyoruz” dedi.

Muhtar Arıkan, “Camikebir Mahallesi sınırlarında bulunan turistik çarşılarda geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Sabucalı, Bülent Cağatay, Öge ve Sevgi sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalar gece gündüz demeden devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Başkanı Sayın Ömer Günel, tüm taleplerimizi dinliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu da desteğini bizden esirgemiyor” diye konuştu.

‘Çocuklar her şeyimiz’

Kuşadası Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitim gören çocuklara tablet bilgisayar dağıtmaya devam ediyor. Hayırseverler tarafından bağışlanan ve Belediye’nin satın aldığı 125 tablet daha ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bugüne kadar uzaktan eğitim gören 350 çocuğa tablet bilgisayar dağıtıldığını belirtti, “Onca imkânsızlığa rağmen bulup buluşturarak ve hayırsever hemşehrilerimizden destek alarak çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bizim her şeyimiz” dedi.

Sanat ödülü

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, engellilerle ilgili çalışmaları nedeniyle, Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından ‘Tiyatroda Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanlığı görevini de sürdüren Mehmet Turan, ödülünü 17 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek bir törenle alacak.