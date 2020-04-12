12.04.2020 - 00:01 |
‘Halkımız telefonla siparişini verebilir’
Manisa'nın Soma ilçesinde fırıncılar, karantina nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara ekmek servisi yapmaya başladı.
Ekmek satışının karantina sürecinde bu şekilde yapılacağını belirten fırıncı Mustafa Güllü, “Aracımızla mahalleleri gezerek ekmek satışına başladık. Bizleri telefonla arıyorlar ya da WhatsApp üzerinden konum atıyorlar. Bizler de hemen gidiyoruz” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.