‘Halkımız telefonla siparişini verebilir’

Ekmek satışının karantina sürecinde bu şekilde yapılacağını belirten fırıncı Mustafa Güllü, “Aracımızla mahalleleri gezerek ekmek satışına başladık. Bizleri telefonla arıyorlar ya da WhatsApp üzerinden konum atıyorlar. Bizler de hemen gidiyoruz” dedi.