‘Halkımızla paylaşacağız’

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kovid-19’un etkileri nedeniyle üretilen tarım ürünlerini, elden geldiğince gıda temin etmekte sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunacaklarını belirtti. egepostasi.com’un haberine göre Gürbüz, Gerenköy’deki Foça Belediyesi tarım arazisine, atalık tohumlardan üretilen patlıcan, kabak, domates, biber ve kavun fidesi ektiklerini kaydetti, “Bu ürünlerin hasadını yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz. Zor günleri dayanışma ve paylaşmayla aşacağız” dedi.