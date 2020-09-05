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    HaberlerEge Haberleri ‘Halkın güvenliği ve huzuru size emanet’
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    05.09.2020 - 00:02 |

    ‘Halkın güvenliği ve huzuru size emanet’

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi, Zabıta Haftası’nı kutladı.

    ‘Halkın güvenliği ve huzuru size emanet’

    Personele çiçek veren Başkan Karakayalı, “Tüm zabıta personelimizin 194. Zabıta Haftası’nı kutluyorum. Zabıta bir ilçenin güveni ve huzuru demektir, sizlerin işinizi titizlikle yapmanız, vatandaşımızın sosyal yaşamını doğrudan etkileyen bir unsur. Sorunlarınızı biliyorum ve her zaman yanınızdayım” ifadesini kullandı. Ziyarette ayrıca, CHP İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli ile meclis üyeleri yer aldı.

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