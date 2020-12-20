Halkın iradesini yok sayamazlar

Kuranın canlı yayın eşliğinde 31 meclis üyemizin gözleri önünde açık ve şeffaf olarak gerçekleştiğini belirten Karakurt, “Siyasal iktidarın yetkilileri, seçim yöntemiyle elde edemedikleri yerel yönetimlere, mahkemeleri kendilerine araç olarak görüp yargı eliyle sahip olmak istiyor. Menemen halkının iradesinin yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.