BİST1.4080.64EURO9.35-1.11USD7.63-0.93ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Halkın iradesini yok sayamazlar
    ABONE OL
    20.12.2020 - 00:01 |

    Halkın iradesini yok sayamazlar

    Menemen Belediye Meclisi’nde 1 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Avukat Deniz Karakurt, yapılan itirazlar sonucu mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı çıktı.

    Halkın iradesini yok sayamazlar

    Kuranın canlı yayın eşliğinde 31 meclis üyemizin gözleri önünde açık ve şeffaf olarak gerçekleştiğini belirten Karakurt, “Siyasal iktidarın yetkilileri, seçim yöntemiyle elde edemedikleri yerel yönetimlere, mahkemeleri kendilerine araç olarak görüp yargı eliyle sahip olmak istiyor. Menemen halkının iradesinin yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

    Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Aralık son depremler listesi...

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Aralık son depremler listesi...

    Sıradaki Haber