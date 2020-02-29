29.02.2020 - 00:03 |
Halkın sağlığını gözetiyoruz
Denizli Fırıncılar Odası ve Denizli Lokantacılar Odası üyesi esnaflar, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde bir araya geldi.
Her iki odanın üyelerine, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile, gıda maddelerinin üretim, sunum ve satışının yapıldığı her türlü işletmede, ürünlerin içeriğini belirtir etiket kullanımı zorunluğu üzerine bilgilendirme yapıldı. Halkın boğazından geçen her lokmanın sağlıklı olmasından sorumlu olduklarını belirten Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, “Gerek lokantalarımız gerekse fırınlarımızın, bir yandan vatandaşın sağlığını gözetirken, diğer yandan çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alarak çalışacağına güvenim tam” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.