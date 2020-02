Halkın sağlığını gözetiyoruz

Her iki odanın üyelerine, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile, gıda maddelerinin üretim, sunum ve satışının yapıldığı her türlü işletmede, ürünlerin içeriğini belirtir etiket kullanımı zorunluğu üzerine bilgilendirme yapıldı. Halkın boğazından geçen her lokmanın sağlıklı olmasından sorumlu olduklarını belirten Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, “Gerek lokantalarımız gerekse fırınlarımızın, bir yandan vatandaşın sağlığını gözetirken, diğer yandan çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alarak çalışacağına güvenim tam” diye konuştu.