Halkın sağlığıyla oynayamazlar!

Halk sağlığının korunması için denetim ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Çiğli Belediyesi, gelen ihbar üzerine bir depoya baskın düzenledi. Baskında lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişmiş hayvan kellesi ele geçirildi. Ataşehir Mahallesi’ndeki adrese giden zabıta ekipler, kimsenin olmadığı depodaki manzara karşısında şok oldu.



Para cezası kesildi



Çiğli Belediyesi ile Tarım İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen incelemeler sonucu izinsiz ve belgesiz depo sahibine para cezası uygulanırken, sakatat ve hayvan kellelerinin saklandığı depo da mühürlendi. Baskında ele geçirileler tarım ilçe müdürlüğüne bağlı gıda denetim personelleri ile zabıta ekipleri gözetiminde, belediyenin temizlik personelince çöp kamyonuna yüklenip imha edildi.



Göz yummayız



“Halk sağlığıyla kimsenin oynamasana göz yummuyoruz” diyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Pazar, restoran, imalathane ve okullarda zabıta ekiplerimiz aracılığıyla kontrollerimizi düzenli sürdürüyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra gelen ihbarları da anında müdahale ediyoruz. Halkın sağlığına zarar verecek davranışlarda bulunanlara en ağır cezai işlemleri uygulamaya devam edeceğiz” dedi.