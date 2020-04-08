Halkın yardımına hemen koşuyorlar

Saruhanlı Belediyesi, dışarıya çıkması yasak olan 65 yaşın üzerindeki vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyor. 77 yaşındaki Aydoğan Bakar’ın emekli maaşı çekilerek kendisine iletildi. İlaçlarını alamayan Şerife Göçmen’in yardımına da Belediye koştu. Esat Erkış’ın da faturası yatırıldı. Başkan Zeki Bilgin, işsiz kalan, kahvehane ve çay ocaklarında günlük yevmiyeyle çalışanlara da sebze-meyve yardımında bulundu.