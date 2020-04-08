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    HaberlerEge Haberleri Halkın yardımına hemen koşuyorlar
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    08.04.2020 - 00:01 |

    Halkın yardımına hemen koşuyorlar

    Halkın yardımına hemen koşuyorlar

    Saruhanlı Belediyesi, dışarıya çıkması yasak olan 65 yaşın üzerindeki vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyor. 77 yaşındaki Aydoğan Bakar’ın emekli maaşı çekilerek kendisine iletildi. İlaçlarını alamayan Şerife Göçmen’in yardımına da Belediye koştu. Esat Erkış’ın da faturası yatırıldı. Başkan Zeki Bilgin, işsiz kalan, kahvehane ve çay ocaklarında günlük yevmiyeyle çalışanlara da sebze-meyve yardımında bulundu.

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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