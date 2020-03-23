23.03.2020 - 07:00 |
Hamileler için10 altın kural
Özel Gözde İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Feyza Ağaca Güler, hamilelik süresinde anne ve bebek sağlığını koruyacak kuralları anlattı
Özel Gözde İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Feyza Ağaca Güler, hamilelik süresinde anne ve bebek sağlığını koruyacak kuralları anlattı. Dr. Güler, “Anne adayının sol tarafına yatmasını öneriyoruz. Sabah mutlaka kahvaltı yapılmalı. Gün içerisinde mutlaka en az bir yumurta, bir bardak süt, yoğurt, en az iki ceviz, çekirdekli kuru üzüm tüketilmeli. Kesinlikle aç kalmamalı. Günde üçten fazla kahve ve çay tüketilmemeli. Alkol ve sigara kullanımı kesinlikle yasak. İyi bilinmeyen bitkisel ürünler tüketilmemeli. İlk haftalarda bitki çaylarından uzak durulmalı. Anne adayları susuz kalmamalı” diye konuştu.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
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