Hamileler için10 altın kural

Özel Gözde İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Feyza Ağaca Güler, hamilelik süresinde anne ve bebek sağlığını koruyacak kuralları anlattı. Dr. Güler, “Anne adayının sol tarafına yatmasını öneriyoruz. Sabah mutlaka kahvaltı yapılmalı. Gün içerisinde mutlaka en az bir yumurta, bir bardak süt, yoğurt, en az iki ceviz, çekirdekli kuru üzüm tüketilmeli. Kesinlikle aç kalmamalı. Günde üçten fazla kahve ve çay tüketilmemeli. Alkol ve sigara kullanımı kesinlikle yasak. İyi bilinmeyen bitkisel ürünler tüketilmemeli. İlk haftalarda bitki çaylarından uzak durulmalı. Anne adayları susuz kalmamalı” diye konuştu.