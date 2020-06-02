‘Hamileler izinli sayılsın’

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, hamile, süt iznini kullanan ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmamasını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sunan Kılıç, “Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği, kronik hastalığı olanların 1 Haziran’dan itibaren idari izinli sayılacağı belirtildi. Hamile personel, idari izinli sayılacak personel arasında gösterilmemiştir. Aynı hamileler gibi, süt iznini kullanan personel de riskli grup içerisindedir, onların da idari izinli sayılmaları gerekmektedir” dedi.