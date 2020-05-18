18.05.2020 - 00:02 |
Hamleler yarışıyor
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bergama Belediyesi’nin düzenlediği Online Satranç Turnuvası’nın ilk bölümü tamamlandı. Bergama içi olarak yapılan ilk bölüm 10 yaş altı ve açık olmak üzere 2 kategoride düzenlendi.
70 sporcunun katıldığı turnuvada 337 karşılaşma ve 22 bin 337 hamle yapıldı. Turnuvaya katılan sporculara müsabakalar öncesi başarı dileyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, dereceye giren sporcuları da tebrik etti.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.