Hamsi, dünyaya İzmir’den gidiyor

Balıkçıların tedariği İzmir’den yaptığını anlatan Çakan, “Danimarka, Fransa ve Almanya’ya gidiyor. Talepleri karşılayamıyoruz” dedi.

Hem pandemi hem de Karadeniz’deki av yasakları nedeniyle Ege hamsisine yoğun bir ilgi olduğunu dile getien Çakan, şöyle konuştu:

“Ben 35 yıldır bu işin içindeyim. Sadece bu yıl değil her yıl Türkiye’nin yükünü Ege Denizi çekiyor. Ege’deki daha tuzlu, Karadeniz’deki ise daha yağlı oluyor. Başka hiçbir fark yok, ikisi de çok lezzetli.”