Hamza bebek için parkeye iniyorlar

SMA hastası Hamza bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sigorta Shop öncülüğünde İzmir’de düzenlenen, “Hamza’ya Nefes Ol” voleybol turnuvası, bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde kadın takımlarının katılımıyla yapılacak organizasyonda saat 13.00’te Sigorta Shop Kalecik Belediye-İzmirspor, 16.00’da ise Karşıyaka-Göztepe karşı karşıya gelecek. Yarın final ve üçüncülük maçları oynanacak. Özel turnuvada toplanan tüm bağışlar Hamza bebeğin tedavisinde kullanılacak.

Turnuvanın yapılacağı salonda düzenlenen tanıtım toplantısına katılan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Voleybol camiası olarak bu önemli projede katkımız olduysa ne mutlu bize. Katılım gösteren kulüplere teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun, duyarlı, hayırsever, paylaşımcı, samimi ve dürüst olalım” dedi. TVF yetkilileri ile ziyaret ettikleri Hamza bebeğin durumunun kendilerini duygusal açıdan çok etkilediğini ifade eden Sigorta Shop CEO’su Aydın Kaya, tedavi için bağış yapmak isteyenlerin Hamza bebeğin sosyal medya hesaplarından faydalanabileceğini dile getirdi. Öte yandan turnuvanın tanıtım toplantısına Sigorta Shop Kalecik Belediye kaptanı Cansu Hoag, İzmirspor kaptanı Buse Karadan, Karşıyaka kaptanı Ece Kozdere ve Göztepe kaptanı Gülsüm Alp de katıldı, Hamza bebek için sağlık dilediler.