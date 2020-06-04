04.06.2020 - 00:03 |
Hasan Ercan’da çalışmalar sürüyor
Muğla’da, Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında Hasan Ercan Caddesi üzerinde 1-30 Haziran günleri arasında yapılacak olan altyapı, yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor.
Yağmur suyu ve içme suyu çalışmalarına hız verilen caddede, altyapı çalışmalarının ardından yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına geçilecek. Çalışmalar nedeniyle, toplu taşıma araçlarında da güzergâh değişikliğine gidildi.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."