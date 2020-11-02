85,90BİST1.1120.00EURO9.760.95USD8.380.49ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hasar tespiti
    ABONE OL
    02.11.2020 - 07:00 |

    Hasar tespiti

    Depremin merkez üssü Seferihisar’da; AFAD, Türk Kızılayı, İSKİ, Seferihisar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediye ekipleri mağdur vatandaşlara maddi manevi destek için seferber oldu.

    Hasar tespiti

    Başkan İsmail Yetişkin ve belediye acil durum ekipleri depremin ardından gelişmeleri anbean yerinde takip etti. Belirli noktalar mağdur vatandaşın sıcak yemek ve konaklama ihtiyacı için hizmete açıldı. Yetişkin, “Deprem sonrası hasarlı bölgelerimizi yerlerinde inceledik. Mağdur vatandaşlarımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik. Esnafımız için de elimizden geleni yapacağız. Sığacık’ta balıkçı esnafımızı ziyaret ederek durum değerlendirmesinde bulunduk. Tüm gücümüzle dayanışmayı bırakmayarak bu süreci birlikte atlatacağız” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İzmir'i deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Göz göre göre yıkım...

    Son dakika... İzmir'i deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Göz göre göre yıkım...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok

    Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok

    Sıradaki Haber