Hasar tespiti

Başkan İsmail Yetişkin ve belediye acil durum ekipleri depremin ardından gelişmeleri anbean yerinde takip etti. Belirli noktalar mağdur vatandaşın sıcak yemek ve konaklama ihtiyacı için hizmete açıldı. Yetişkin, “Deprem sonrası hasarlı bölgelerimizi yerlerinde inceledik. Mağdur vatandaşlarımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik. Esnafımız için de elimizden geleni yapacağız. Sığacık’ta balıkçı esnafımızı ziyaret ederek durum değerlendirmesinde bulunduk. Tüm gücümüzle dayanışmayı bırakmayarak bu süreci birlikte atlatacağız” diye konuştu.