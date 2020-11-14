‘Hasarlı binalara girmeyin’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açıklamada, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından Kuşadası’nda sürmekte olan hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Vatandaşlara ağır ve orta hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulunan Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Günel’in açıklaması şöyle: “30 Ekim Cuma günü saat 14.51’e Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda da şiddetli biçimde hissedilen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Güvercin Masa Çağrı Merkezimize gelen 2889 ihbar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkilileri ile birlikte sürdürdüğümüz hasar tespit çalışmalarının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Deprem nedeniyle ölüm, yaralanma ve yıkım vakasının yaşanmadığı kentimizde, ağır ve orta hasarlı binaların bulunduğu tespit edilmiş olup bu binalarda ikamet eden hemşehrilerimize gerekli tebliğ ve uyarılar yapılmıştır. Bu süreçte hemşehrilerimizin kendi can güvenlikleri açısından ilgili kurumlarca yapılan uyarılara riayet ederek ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilen binalara girmemeleri büyük önem taşımaktadır. Depremden etkilenen hemşehrilerimiz mağduriyet yaşamayacak.”