Hasarlı binası olanlar haklarını bilmeli

Depremde oturdukları ev ve işyerleri ağır şekilde hasar gören veya yıkılan taşınmazda kiracı olanlara ve maliklere devlet tarafından kanun gereği ilk etapta maddi yardım yapıldığını ifade eden Kiraz, 6306 sayılı Kanunun sağladığı harç muafiyetleri, kredi ve faiz avantajı, kira yardımının hak sahipleri için önemli bir avantaj olduğunu dile getirdi. Orta derecede hasar gören binaların 1 yıl içinde güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kiraz, devlet tarafından kanuni şartları sağlayan hak sahiplerine güçlendirme kredisi verildiğini ve güçlendirme yapılmayan binaların yıkılabileceğini de belirtti.

Kiraz, deprem sebebiyle zarar gören binalarda kat maliki ve müteahitin bir takım sorumlulukları olduğunun da altını çizdi.