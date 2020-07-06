Hasat sevinci

Lavanta üretimini beş yıl önce Seferihisar’da başlattıklarını belirten Büyükşehir Başkanı Soyer “Şimdi İzmir’in diğer ilçelerine yayıyoruz. 39 bin fide dağıttık” dedi.

Seferihisar Belediyesi’nin 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunduğu lavanta, Turgut Köyü’nde beşinci yılına girdi. Köydeki ilk lavanta hasadına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Beş yıl önce lavanta üretimine büyük bir heyecanla bu tarlada başladık. Şimdi lavanta üretimini İzmir’in diğer ilçelerine yayıyoruz. 39 bin fideyi Buca Doğancılar, Kemalpaşa Yeni Kurudere ve Menemen Emiralem köylerinde dağıttık. Çok su isteyen bir ürün değil. Dolayısıyla İzmirli üreticinin refahının artması için bir fırsat” dedi.

‘Arıcılığı destekleyeceğiz’

‘Başka Bir Tarım Mümkün’ diyerek üreticiyi güçlendirmek, tarımsal üretimin katma değerini artırmak ve yerli tohuma sahip çıkmak istediklerini sözlerine ekleyen Soyer, “Üretici, sağlanan lavanta fidesi ve teknik desteklerle üretim imkânlarını genişletmeye, aile ekonomilerini büyütmeye başladı. Lavanta parselleri ile kırsal turizm potansiyelini artırmayı, lavantanın nektarı sayesinde arıcılık faaliyetlerini de desteklemeyi hedefliyoruz. Bu topraklarda manda kaymağı, manda yoğurdu olurdu ama mandayı gönderdik. Şimdi manda sütünden yapılan mozzarellayı ithal ediyoruz. Biz İzmir mozzarellası üretecek ve İtalyanlara satacağız” şeklinde konuştu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamadı.