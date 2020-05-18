Haşereyle mücadeleye 12 ay boyunca devam

Balıkesir Büyükşehir ile yaptıkalrı protokolle çalışmaları üstlendiklerini belirten Başkan Mesut Ergin, “Geçmiş yıllarda neredeyse toplum sağlığını tehdit edecek bir durum vardı. İşimizi sıkı tuttuk, kış aylarında ilaçlamaya başladık. Mücadelemiz yaz mevsimi de dahil olmak üzere on iki ay boyunca sürecek” dedi.