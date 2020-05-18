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    HaberlerEge Haberleri Haşereyle mücadeleye 12 ay boyunca devam
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    18.05.2020 - 00:02 |

    Haşereyle mücadeleye 12 ay boyunca devam

    Ayvalık Belediyesi, sivrisinek başta olmak üzere tüm uçkun ve haşerelerle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

    Haşereyle mücadeleye 12 ay boyunca devam

    Balıkesir Büyükşehir ile yaptıkalrı protokolle çalışmaları üstlendiklerini belirten Başkan Mesut Ergin, “Geçmiş yıllarda neredeyse toplum sağlığını tehdit edecek bir durum vardı. İşimizi sıkı tuttuk, kış aylarında ilaçlamaya başladık. Mücadelemiz yaz mevsimi de dahil olmak üzere on iki ay boyunca sürecek” dedi.

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    Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
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