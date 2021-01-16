Haşereyle mücadeleye Büyükşehir’den destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele ve koronavirüs dezenfeksiyon işlemlerini ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine araç, ekipman ve biyosidal ürün desteğinde bulunuyor. Sivrisinek üreme kaynakları olan durgun sular, fosseptikler, rogarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında, karasineklerin üreme noktaları olan gübrelikler, çöp konteynerleri, çöp depolama alanlarında çalışmalar yapılıyor.