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    HaberlerEge Haberleri Haşim İşcan’da söz vatandaşın
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    02.02.2020 - 00:05 |

    Haşim İşcan’da söz vatandaşın

    Haşim İşcan Caddesi’ni sevgi yoluna dönüştürmek isteyen Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, bu amaçla bölge sakinleriyle bir araya geldi, “Vatandaşın onay vermediği hiçbir şeyi yapma niyetinde değiliz. Söz halkımızda” dedi

    Haşim İşcan’da söz vatandaşın

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Haşim İşcan Caddesi esnafı ve apartman yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bayraklı’yı dünya kenti haline getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Sandal, bu amaçla hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Başkan Sandal, “Sosyal donatı alanlarıyla, kültür ve sanat etkinlikleriyle, caddeleri parklarıyla kafamızda yeni bir kent var. Biz istiyoruz ki dışarıdan bir vatandaş Bayraklı’ya geldiğinde İzmir’in kent merkezine geldiğini anlasın. Bayraklı’yı gecekonduyla, çarpık kentleşmeyle değil, modern, çağdaş, altyapısı tamamlanmış bir kent olarak bilsinler” ifadesini kullandı.

    ‘Potansiyele sahip’

    Haşim İşcan Caddesi’nin önemli bir potansiyeli olduğunu ancak bunun yeterince değerlendirilemediğini ifade eden Başkan Sandal, şöyle devam etti: “Burayı sevgi yoluna dönüştürmekle ilgili bir projemiz var. Siz ‘evet’ derseniz yapacağız. Bu işin uzmanlarını çağıracağız. Gerekiyorsa bir yarışma yaptırıp, orada ödül alan projeyi ya da daha önce ödül almış bir firmanın hazırlayacağı projeyi belirli yerlerde sergileyerek, vatandaşın da olurunu aldıktan sonra hayata geçiririz. Burada bütün söz, siz de, icra işi biz de” diye konuştu. Konuşmasının ardından bölge sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyen Sandal, hem sevgi yolu, hem de otopark, yağmur suyu kanalı, pazaryeri gibi konulardaki soruları yanıtladı. Başkan Sandal, “Vatandaşın istemediği hiçbir şey yapma niyetinde değiliz. Bayraklı, İzmir’in kurulduğu yer. Bu kenti güzelleştirmek, çekim merkezi yapmak gibi bir sorumluluğumuz var” dedi.

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