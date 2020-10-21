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    HaberlerEge Haberleri Hasta takibinde akıllı monitör
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    21.10.2020 - 00:05 |

    Hasta takibinde akıllı monitör

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne; hastaların kan basıncı, kalp atım hızı, kan oksijen doygunluğu gibi birçok veriyi hasta dosyasına elektronik ortamda aktarabilen hasta başı 220 akıllı monitörü EÜTF Hastanesine kazandırıldı.

    Hasta takibinde akıllı monitör

    Yatırımların devam edeceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Yeni teknolojileri dünyayla aynı zamanda kullanıyoruz. Bu yatırımlar akademik çalışmalar açısından da büyük önem taşıyor” diye konuştu.

    156 tanesi kliniklere kuruldu

    Hasta başı vital monitör olarak kabul edilen cihazların 156’sının kliniklerde kullanılmaya başlandığını dile getiren Başhekim Prof. Dr. Sezgin Ulukaya da, “Cihaz, kaydettiği bilgileri, hastanın elektronik dosyasına Wi-Fi aracılığıyla aktarıyor. Hemşire ve hekimin bu anlamda iş yükünü azaltan cihaz, hastanın bilgilerini elle yapılana göre daha hızlı ve güvenli şekilde elde edip kaydediyor” dedi.

     

     

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