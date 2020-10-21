Hasta takibinde akıllı monitör

Yatırımların devam edeceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Yeni teknolojileri dünyayla aynı zamanda kullanıyoruz. Bu yatırımlar akademik çalışmalar açısından da büyük önem taşıyor” diye konuştu.

156 tanesi kliniklere kuruldu

Hasta başı vital monitör olarak kabul edilen cihazların 156’sının kliniklerde kullanılmaya başlandığını dile getiren Başhekim Prof. Dr. Sezgin Ulukaya da, “Cihaz, kaydettiği bilgileri, hastanın elektronik dosyasına Wi-Fi aracılığıyla aktarıyor. Hemşire ve hekimin bu anlamda iş yükünü azaltan cihaz, hastanın bilgilerini elle yapılana göre daha hızlı ve güvenli şekilde elde edip kaydediyor” dedi.