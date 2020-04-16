Hasta ve yaşlılara medikal yıkama seti

Saç sakal tıraşı, el ayak bakımı, saç kesimi gibi hizmetler de veren ekip, salgın nedeniyle evlere gidemeyince, hastanelerde kullanılan medikal banyo setlerini hastalara dağıtmaya başladı. Banyo setinin içinde saçların ıslanmadan yıkanmasını sağlayan kuru yıkama bonesi, hastanın vücudunu temizleyen antibakteriyel vücut lifi ile beslenme ve vücut temizleme konularında bilgilendirici broşürlerin yer aldığını söyleyen Başkan Utku Gümrükçü, “Hem hastalarımız hem de yakınları uygulamadan oldukça memnun kaldı” dedi.