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    05.02.2021 - 07:00 |

    Hasta yakınları çok etkili

    Tedavisi en zor hastalıklarından biri sayılan kanser için çoğunlukla tıbbi tedavi yöntemleri uygulanıyor.

    Hasta yakınları çok etkili

    Tedavisi en zor hastalıklarından biri sayılan kanser için çoğunlukla tıbbi tedavi yöntemleri uygulanıyor. Tedavide hasta psikolojisinin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Berrin Özyurt, sosyal desteğin oldukça yararlı olduğunu ve aile üyelerinden alınan duygusal destek ile hastalarda fiziksel ve psikolojik olarak olumlu gelişmelerin yaşandığını gösteren birçok çalışmanın yapıldığını belirtti.
    Hasta yakınlarının, daha etkili sosyal destek verebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri de kazanmaları gerektiğini vurgulayan Özyurt, bu konuda çeşitli psiko-eğitimlerin düzenlemesinin yararlı” dedi.

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