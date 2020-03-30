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    HaberlerEge Haberleri Hastabakıcı unutulmasın
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    30.03.2020 - 00:03 |

    Hastabakıcı unutulmasın

    Hastabakıcı unutulmasın

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sağlık Bakanlığı’nın hastane personellerine üç ay boyunca tavan üzerinden ek ödeme yapılmasına yönelik aldığı kararın yerinde olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi.

    Hakkaniyet gözetilmeli

    Ek ödemenin 4D’liler, hasta bakıcılar ve temizlikçileri de kapsaması gerektiğini dile getiren Sertel, “Çoğunluğu emek ağırlıklı iş yapan, hasta ile birebir temasta bulunan, yatağını temizleyen ona yemek getirenler de ödeme alamayacak. Bu durum hakkaniyet ölçüsüne sığmaz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hastanelerde görev yapan hastabakıcılara, temizlikçilere, sekreterlere ve güvenlik personeline sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi.

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