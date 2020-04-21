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    21.04.2020 - 07:00 |

    Hastalar emin ellerde

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan haftasonu sokağa çıkma yasağında ve salgın süreci boyunca; evde bakıma muhtaç ve hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil araçlarıyla hastanelere sevk edilerek muayene sonunda güvenli bir şekilde evlerine ulaştırılıyor.

    Hastalar emin ellerde

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan haftasonu sokağa çıkma yasağında ve salgın süreci boyunca; evde bakıma muhtaç ve hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil araçlarıyla hastanelere sevk edilerek muayene sonunda güvenli bir şekilde evlerine ulaştırılıyor. 153-155 ve 156 hatlarıyla 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni de arayarak hasta nakil aracı talep eden vatandaşların evlerine en kısa sürede ulaşılarak hastaneye götürülüyor. Hastanede muayenesi biten vatandaşlar yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evlerine güvenle ulaştırılıyor. Bu uygulamanın salgın süreci boyunca devam edeceğini belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Hastane ambulanslarındaki yoğunluğu azaltabilmek ve vatandaşların daha çabuk sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini hedefledik” dedi.

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