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    HaberlerEge Haberleri ‘Hastaların tavrı daha sıcak oldu’
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    18.03.2020 - 00:06 |

    ‘Hastaların tavrı daha sıcak oldu’

    SAĞLIK çalışanlarına yönelik şiddete çabuk müdahale etmeyi amaçlayan ‘beyaz kod’ uygulamasını Türkiye’de en çok kullanan doktor olan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Güneri Kuruöz, koronavirüs vakasının ardından hastaların ve hasta yakınlarının doktorlara karşı daha sıcak bir tavır gösterdiğini söyledi.

    ‘Hastaların tavrı daha sıcak oldu’

    Kuruöz, “Sadece koronavirüs değil, tüm durumlarda hekimlerle hasta yakınlarının uyumlu bir şekilde çalışmasını isteriz. Son zamanlarda bilim insanları koronavirüs vakalarıyla birlikte ekranlarda konuşmaya ve daha çok değer görmeye başladı. Hekimler olarak bizler de birkaç adım daha öne çıkmış olduk. Her zaman böyle dayanışma içinde olmak isteriz” diye konuştu. l DAVUT CAN DHA

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