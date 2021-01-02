Hastalığını sporla yendi

Türk atletizminin yetiştirdiği önemli isimlerden, 52 yaşındaki İzmirli veteren atlet Aycan Kurtcan, yakalandığı kolon kanserini gönül verdiği spor sayesinde yendi. Kurtcan, geçmişte kırdığı rekorlarla, ‘Uçan Kız’ olarak anılırken, tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 2 yıl önce hastalığının ortaya çıktığını ifade eden Kurtcan, “Ocak 2018’de bana kanser teşhisi kondu. O dönem Uluslararası Mastırlar Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Mastırler Salon Atletizm Şampiyonası’na hazırlanıyordum. Hastalığıma rağmen asla pes etmedim, atletizmden vazgeçmedim. Yarışlara katılabilmek için tedavi sürecimi erteledim ve yarışlardan altın madalya ile döndüm” dedi. Kurtcan, “Bu hastalığı atlatıp çok başarılı olan sporcular var. Fakat ben hasta halimle yarışarak birçok şeyi başardım. Kimse ümidini kaybetmesin, beni ilham kaynağı olarak görsünler” cümlelerini kullandı.