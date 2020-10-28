Hastalık tehlikesini ellerimizle artırmayalım

Ellerin günlük hayat içinde, çevre ile her türlü ilişkimizi sağlayan, bu nedenle en çok mikroorganizma barındıran organ olduğunu belirten Menekşe el ve Ayak Sağlığı Merkezi Kurucusu chiropody (el ve ayak sağlığı uzmanı) Menekşe İzer, pandemiyle birlikte el hijyeninin öneminin artığını belirtti. Eller yoluyla taşınan mikroorganizmaların birçok istenmeyen duruma neden olabildiğini dile getiren İzer, şöyle konuştu:



Kağıt havlu kullanın



“Yapılan araştırmalarda gün içinde bireylerin ellerini yıkadıkları fakat doğru teknikle yıkamadıkları tespit edildi. Sadece 30 saniyede uygulanabilecek doğru el yıkama tekniğiyle, bulaşıcı ve salgın pek çok hastalığa karşı önlem alınabilir. El yıkamadan önce takılar çıkarılır. Tırnakların kısa olması önemlidir. Akmakta olan su altında eller ıslatılır. Avuç içine sıvı sabun alınır ve sıvı sabun avuç içine dağıtılır. Her iki elin parmak araları, başparmak, el ayası, ve el içi, tırnak uçları, el bileği sabun ile köpürtülerek ovalanır. Eller akan su altında durulanır. Mikroorganizmalar nemli ortamlarda daha hızlı çoğaldığı için ellerin mutlaka kurulanması gerekir. Enfeksiyonların yayılmaması için de tek kullanımlık kağıt havlu kurulanması önerilir. Aynı kağıt havlu ile musluk kapatılır ve kağıt havlu atık kutusuna atılır. Ellerin kurulanması el temizliğinin önemli bir parçasıdır. Kullanılan havlunun ıslak veya nemli olması mikroorganizmaların yıkamış temiz ellere bulaşmasına neden oluyor. İdeal olanı ellerin kağıt havlular ile kurulanmasıdır.”

Koronavirüs tedbirlerine uygun hizmet verdiklerini sözlerine ekleyen İzer, “Merkezimiz; Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere göre hazırlanmış olan rehberler doğrultusunda denetlenmiş, Hijyen ve Kovid-19 Sertifikası almaya hak kazanmıştır” dedi.