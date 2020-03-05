Hastane çalışanlarından lokma hayrı

Mevlid-i Şerif okutularak döktürülen lokma, vatandaşlara dağıtıldı. Hastalar ve çevreden geçenler, “İdlib’den gelen şehit haberleri, yüreğimizi yakıyor. Dileğimiz, bir daha hiçbir askerimizin canından olmaması” dedi.