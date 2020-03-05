05.03.2020 - 00:03 |
Hastane çalışanlarından lokma hayrı
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova ek binasında çalışanlar, İdlib’deki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitler için lokma döktürdü.
Mevlid-i Şerif okutularak döktürülen lokma, vatandaşlara dağıtıldı. Hastalar ve çevreden geçenler, “İdlib’den gelen şehit haberleri, yüreğimizi yakıyor. Dileğimiz, bir daha hiçbir askerimizin canından olmaması” dedi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.