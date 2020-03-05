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    HaberlerEge Haberleri Hastane çalışanlarından lokma hayrı
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    05.03.2020 - 00:03 |

    Hastane çalışanlarından lokma hayrı

    İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova ek binasında çalışanlar, İdlib’deki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitler için lokma döktürdü.

    Hastane çalışanlarından lokma hayrı

    Mevlid-i Şerif okutularak döktürülen lokma, vatandaşlara dağıtıldı. Hastalar ve çevreden geçenler, “İdlib’den gelen şehit haberleri, yüreğimizi yakıyor. Dileğimiz, bir daha hiçbir askerimizin canından olmaması” dedi.

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