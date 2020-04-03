‘Hastane, ekimde açılır’

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans sistemi üzerinden AK Parti il başkanlarıyla görüştü. Erdoğan, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’den de kent geneliyle ilgili brifing aldı. Sürekli, görüşmede teşkilat çalışmaları ve üyelerin durumuyla ilgili bilgi verdi.

Sürekli, yakından takip ettiği Bayraklı Şehir Hastanesi’yle ilgili de bilgiler verdi. Toplam 2 bin 60 yatak kapasiteli inşaatı devam eden hastanenin durumunu anlatan Sürekli’ye Erdoğan, “Hastane ne zamana biter?” sorusunu yöneltti. Sürekli de bunun üzerine hastanenin Ekim ayında tamamlanarak açılışının yapılacak hale geleceğini söyledi. Erdoğan da bunun üzerine, “Kısa süre içinde bizzat gelerek açılışını da yaparız inşallah” dedi.