BİST109.5370.39EURO7.63-0.36USD6.750.07ALTIN371.791.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hastane için önemli adım
    ABONE OL
    05.06.2020 - 00:08 |

    Hastane için önemli adım

    Hastane için önemli adım

    İnşaatı yarım kalan Menderes Devlet Hastanesi için yeni ihale, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın temasları sonucu 1 Temmuz’da yapılacak. Yapımına 2016 yılında başlanan ve 2018’de tamamlanması planlanan, ancak çalışmalar durduğu için beton yığını haline gelen 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi için ihalenin Elektronik Kamu Alım Platformu’ndan (EKAP) duyurusu yapıldı. Sağlık Bakanlığı’yla sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Başkan Kayalar, “Hastane, ilçemizin en büyük hayali. Ne yazık ki 2 yıl gibi uzun bir süre çivi dahi çakılmamıştı. Vatandaşlarımıza bu konunun takipçisi olacağımızın sözünü vermiştik. İlk günden itibaren hastane inşaatının yeniden başlaması ve ilçemize kazandırılması konusunda görüşmelerimizi yapıyoruz. Bakanlık nezdinde temaslarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Yeniden ihaleye çıkılacağının müjdesini vatandaşlarımıza vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhalenin duyurusu, EKAP’ta yapılmış durumda. Bize destek veren tüm milletvekillerimize ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ederim” dedi.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca uyardı! Sıfır vaka hedefine ulaşmak için...

    Bakan Koca uyardı! Sıfır vaka hedefine ulaşmak için...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Bakan Koca'dan, Murat Çidam paylaşımı: Minnettarız

    Bakan Koca'dan, Murat Çidam paylaşımı: Minnettarız

    Sıradaki Haber