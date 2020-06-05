Hastane için önemli adım

İnşaatı yarım kalan Menderes Devlet Hastanesi için yeni ihale, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın temasları sonucu 1 Temmuz’da yapılacak. Yapımına 2016 yılında başlanan ve 2018’de tamamlanması planlanan, ancak çalışmalar durduğu için beton yığını haline gelen 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi için ihalenin Elektronik Kamu Alım Platformu’ndan (EKAP) duyurusu yapıldı. Sağlık Bakanlığı’yla sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Başkan Kayalar, “Hastane, ilçemizin en büyük hayali. Ne yazık ki 2 yıl gibi uzun bir süre çivi dahi çakılmamıştı. Vatandaşlarımıza bu konunun takipçisi olacağımızın sözünü vermiştik. İlk günden itibaren hastane inşaatının yeniden başlaması ve ilçemize kazandırılması konusunda görüşmelerimizi yapıyoruz. Bakanlık nezdinde temaslarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Yeniden ihaleye çıkılacağının müjdesini vatandaşlarımıza vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhalenin duyurusu, EKAP’ta yapılmış durumda. Bize destek veren tüm milletvekillerimize ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ederim” dedi.