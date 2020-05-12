12.05.2020 - 07:00 |
Hastane yolu tamam
Milas’ta yaklaşık bir ay içerisinde açılacak ve Pandemi Hastanesi olarak hizmet verecek olan Yeni Milas Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlandı.
Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.