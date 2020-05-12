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    HaberlerEge Haberleri Hastane yolu tamam
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    12.05.2020 - 07:00 |

    Hastane yolu tamam

    Milas’ta yaklaşık bir ay içerisinde açılacak ve Pandemi Hastanesi olarak hizmet verecek olan Yeni Milas Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlandı.

    Hastane yolu tamam

    Milas’ta yaklaşık bir ay içerisinde açılacak ve Pandemi Hastanesi olarak hizmet verecek olan Yeni Milas Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Başkan Muhammet Tokat, “Tamamen belediyemiz imkanları ile yapılan, yeni hastanemize yakışır bir yol oldu”dedi.

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