09.02.2020 - 00:04 |
Hastanedeki yatak sayısı 250’ye çıkıyor
Belediye Başkanı Hakan Koştu, inşaatı, Bergamalı merhum işadamı Mithat Öztüre’nin katkılarıyla sürdürülen Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi ek hizmet binasında, Başhekim Uzm. Dr. Osman Himmetoğlu’yla birlikte incelemelerde bulundu.
Binanın, Bergama’da önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Başkan Koştu, “İnşaat tamamlanınca poliklinikler ve yataklı servisler önemli ölçüde rahatlayacak. Hastanenin yatak sayısı 200’den 250’ye çıkacak” dedi.
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