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    HaberlerEge Haberleri Hastanedeki yatak sayısı 250’ye çıkıyor
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    09.02.2020 - 00:04 |

    Hastanedeki yatak sayısı 250’ye çıkıyor

    Belediye Başkanı Hakan Koştu, inşaatı, Bergamalı merhum işadamı Mithat Öztüre’nin katkılarıyla sürdürülen Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi ek hizmet binasında, Başhekim Uzm. Dr. Osman Himmetoğlu’yla birlikte incelemelerde bulundu.

    Hastanedeki yatak sayısı 250’ye çıkıyor

    Binanın, Bergama’da önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Başkan Koştu, “İnşaat tamamlanınca poliklinikler ve yataklı servisler önemli ölçüde rahatlayacak. Hastanenin yatak sayısı 200’den 250’ye çıkacak” dedi.

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