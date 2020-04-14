Hastanelere destek

Koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için Altın Bilezik Tekstil Atölyesi’nde maske, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi laboratuvarlarında ise kolonya üreten Bornova Belediyesi, sağlık kuruluşlarına verdiği destek kapsamında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne test kabini yardımı yaptı. Fen işleri müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kovid-19 hastalarının taşındığı birimler arasında güvenlik koridorları da oluşturdu.

Tüm olanaklarını koronavirüs ile mücadele için seferber ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Salgına karşı verdiğimiz savaşı ancak böyle dayanışma içinde kazanabiliriz” diye konuştu. Belediye ayrıca, vatandaşın da desteği ile temin ettiği siperlik, eldiven ve tulum gibi malzemeleri sağlık kuruluşlarına gönderiyor. Talepte bulunan aile sağlığı merkezlerinin bahçelerine triyaj çadırları kuruyor.