11.04.2020 - 00:04 |
Hastaneleri çiçeklerle donattı
İzmir Ticaret Odası (İZTO), Dünya Sağlık Haftası kapsamında, koronavirüs salgını nedeniyle büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarını bir nebze olsun mutlu etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki hastaneleri çiçeklerle donattı.
İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Şifa dağıtmak için görevlerinin başında kalarak, kendi evlerine dahi gidemeyen, aileleriyle görüşemeyen sağlık çalışanlarına hepimiz minnet borçluyuz. Büyük bir özveriyle hayat kurtarmak için mücadele veren sağlık çalışanlarımıza moral vermek istedik” dedi.
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