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    03.02.2021 - 00:03 | | EMİRCAN DURAK DHA

    ‘Hastanelerimiz Kaan’ın emrinde’

    İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrısı üzerine, 2 yaşındaki Kaan Karaca için Kemalpaşa’da başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi

    ‘Hastanelerimiz Kaan’ın emrinde’

    Jeoloji mühendisi Ercan Karaca (35) ile Ziraat Mühendisi Alime Karaca (33) çiftinin çocukları Kaan’a geçen yıl Kasım ayında lösemi tanısı konuldu. Doktorların tek çarenin kök hücre nakli olduğunu söylemesi üzerine, aile İzmir Valiliği’ne başvurarak Kızılay aracılığıyla bağış kampanyası başlattı. Vali Köşger de, kampanyaya destek olmak amacıyla kan bağışı noktasına ziyarette bulundu, “İl Sağlık Müdürlüğümüz konuya el attı ve çocuğumuzun tedavisi ile ilgili her şey yapılmaya çalışılıyor. Hastanelerimizin bütün altyapısı yavrumuzun emrinde. İnşallah bu kampanya bir farkındalık oluşturur ve Kaan yavrumuz başta olmak üzere bütün ihtiyaç duyan yavrularımızı en kısa sürede tedavisini sağlarız” diye konuştu.

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