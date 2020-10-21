Hatalı fatura şoku

Baykal’a, endeks rakamlarında değişiklik yapıldığı ve hatanın düzeltileceği söylendi. Aylık ortalama 70-80 lira ödediği doğal gaz faturasının, 2 aylık döneme karşılık 3 bin 944 lira 52 kuruş geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Baykal, “En kısa sürede durumu düzeltecekleri sözünü verdiler. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum” diye konuştu.

l DOĞAN ÇİZMECİ DHA