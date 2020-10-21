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    HaberlerEge Haberleri Hatalı fatura şoku
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    21.10.2020 - 00:06 |

    Hatalı fatura şoku

    MANİSA Turgutlu’da yaşayan emekli polis memuru Hasan Baykal, evine gelen 3 bin 944 lira tutarındaki doğal gaz faturasına itiraz etti.

    Hatalı fatura şoku

    Baykal’a, endeks rakamlarında değişiklik yapıldığı ve hatanın düzeltileceği söylendi. Aylık ortalama 70-80 lira ödediği doğal gaz faturasının, 2 aylık döneme karşılık 3 bin 944 lira 52 kuruş geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Baykal, “En kısa sürede durumu düzeltecekleri sözünü verdiler. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum” diye konuştu.
    l DOĞAN ÇİZMECİ DHA

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