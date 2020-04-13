Hava almaya çıktı 36 kilometre yürüdü

UŞAK Ulucak’ta, birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan Hatice F. (86), hava alma bahanesiyle çıktığı evden Manisa’nın Kula ilçesine kadar, yaklaşık 36 kilometre yürüdü. Kula girişindeki polis uygulama noktasına kadar gelen kadını fark eden ekipler, Hatice F’ye nereye gittiğini sordu. Hatice F. de, kızı ve damadıyla tartıştığını, İzmir’in Kiraz ilçesindeki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığını söyledi. Hatice F’nin kızı Ayşe S’ye ulaşan ekipler, durumu bildirdi. Kula’ya gelip annesini polislerden teslim alan Ayşe S, “Evden çıktığı andan itibaren annemi aramaya başladık. Aramadığımız yer kalmadı. Çok meraklandık” dedi. l HASAN YİĞEN DHA