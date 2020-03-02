Hava kalitesi çalıştayı

Hava kirliliği ile ilgili belediyeler ve ilgili paydaş kurumların teknik bilgi ve idari kapasitelerinin artırılması mevcut durum ve gelecekteki planlama detayları tartışıldı. İllere özgü emisyon envanterinin gelişim aşamaları, temel ilkeler ve amaçlar ile modelleme üzerinde duruldu.