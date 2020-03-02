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    HaberlerEge Haberleri Hava kalitesi çalıştayı
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    02.03.2020 - 00:00 |

    Hava kalitesi çalıştayı

    Türkiye’de 31 ilin hava kalitesinin artırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen CityAir projesi kapsamında, Ege illerindeki hava kalitesi yönetimi yetkililerinin katıldığı Ege Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı İzmir’de yapıldı.

    Hava kalitesi çalıştayı

    Hava kirliliği ile ilgili belediyeler ve ilgili paydaş kurumların teknik bilgi ve idari kapasitelerinin artırılması mevcut durum ve gelecekteki planlama detayları tartışıldı. İllere özgü emisyon envanterinin gelişim aşamaları, temel ilkeler ve amaçlar ile modelleme üzerinde duruldu.

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