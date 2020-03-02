02.03.2020 - 00:00 |
Hava kalitesi çalıştayı
Türkiye’de 31 ilin hava kalitesinin artırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen CityAir projesi kapsamında, Ege illerindeki hava kalitesi yönetimi yetkililerinin katıldığı Ege Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı İzmir’de yapıldı.
Hava kirliliği ile ilgili belediyeler ve ilgili paydaş kurumların teknik bilgi ve idari kapasitelerinin artırılması mevcut durum ve gelecekteki planlama detayları tartışıldı. İllere özgü emisyon envanterinin gelişim aşamaları, temel ilkeler ve amaçlar ile modelleme üzerinde duruldu.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.