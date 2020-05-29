Hava, narenciyeyi olumsuz etkiledi

Muğla’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve ardından gelen soğuk havaların Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde narenciye ürünlerinde zarara yol açtı. Dalaman’ın Dereköy, Atakent ve Kapıkargın mahallelerindeki narenciye bahçelerinde incelemeler yapan Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, aşırı sıcak ve arkasından gelen soğuk havalardan ürün kaybı yaşandığını söyledi.

‘Afet bölgesi ilan edilmeli’

Tuncay, “Aşağı yukarı bahçelerin durumuna göre yüzde 70 ila 99 arası meyve dökümü var” dedi. Çiftçilerin ilaç, gübre ve mazot nedeniyle bankalara borçlu olduğunu aktaran Tuncay, “Acilen bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerimize gerekli yardımların, desteklemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu zor günlerde çiftçimizin yanında olacağız” diye konuştu. l AA