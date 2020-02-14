TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 23. hafta mücadelesinde yarın konuk edeceği Yılport Samsunspor maçına odaklanan Manisa Futbol Kulübü’nde hazırlıklar galibiyet parolasıyla devam ederken, teknik direktör Cihat Arslan kritik maç öncesinde takımın havasından memnun olduğunu belirtti. Saygı duyulması gereken bir rakibe karşı oynayacaklarını söyleyen Arslan, “Yılport Samsunspor, liderlik konumundan önce saygı duymamız gereken bir rakip. Camiası, hocası, bütün unsurlarıyla beraber çok ciddiye almamız gereken ve rakip olmaktan da gurur duyduğumuz bir camia” dedi



‘Eksiksiz çalışıyoruz’



Yılport Samsunspor mücadelesinden mutlak 3 puan çıkarmak istediklerini belirten Cihat Arslan, “Mutlaka kazanmamız gereken bir maç ve biz de kazanmak istiyoruz. Yeni göreve geldik. Takımda iyi bir atmosfer oluştuğuna inanıyorum. Elbette rakibin gücüne ve konumuna saygı duyarak oynayacağız. Futbolcularımla birlikte iyi bir atmosfer yakaladık. Çok iyi bir çalışma ortamımız var. Kazanmak adına her şeyi eksiksiz yapıyoruz ve kazanmak istiyoruz. İş buraya geldikten sonra bunun dönüşü yok. Tesis içindeki atmosfere de bakınca, havayı da koklayınca sanki havada şampiyonluk kokusu var” dedi.