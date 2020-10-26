Havadan denetim

MUĞLA Ortaca’da helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 1 saat içerisinde 72 araç denetlenirken, kural ihlali yaptıkları belirlenen 4 sürücüye para cezası kesildi. Evraklarında eksiklikler bulunan 2 araç trafikten men edildi.

Denetimde, kara olunda jandarma ve polis ekipleri iki ayrı yerde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler helikopterden kural ihlali yaptığı tespit edilerek bildirilen sürücüleri durdurdu. Helikopterden başta hatalı şerit değiştiren, kara yolunda yasak olan yerlerde bekleme yapan, kırmızı ışıkta geçen ve diğer trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen sürücüler durdurulup, haklarında cezai işlem yapıldı. l DHA