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    09.02.2021 - 00:04 | | YUSUF ÇINAR

    Havadan inip aldı

    Bozdağ’da mahsur kalan dağcıların yaralı olan üyesi, Jandarma Helikopterden Atma Toplama Uzmanı (HATU) timi ile kurtarıldı

    Havadan inip aldı
    YUSUF ÇINAR

    Ödemiş Bozdağ’a tırmanırken yaralanan dağcılar, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Kayak tesislerine izinsiz girdikleri öğrenilen beş vatandaşla ilgili kayıp ihbarı alan jandarma ve AFAD ekipleri, ikisi yaralı haldeki dağcılara ulaştı. Yaralılardan biri, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndan getirilen ve ilk kez kullanılan Jandarma Helikopterden Atma Toplama Uzmanı (HATU) timi ile kurtarıldı.

    Sol omuz, sağ el bileği ve sağ ayak bileği kırık olan Rüştü K. (60) sedyeye alındıktan sonra, sedyenin helikopterden sarkıtılan makaraya bağlanması ile jandarma personelinin refakatiyle helikoptere alındı. Yaralıyı alan helikopter, ilçe stadyumuna inip hazır bekleyen ambulansa yaralıyı teslim etti. Rüştü K., Ödemiş Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralı şahıs Yavuz A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Öte yandan, jandarma personeli tarafından yaralı durumdaki bir kişiye montunu vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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