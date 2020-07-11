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    11.07.2020 - 00:05 |

    Havai fişek artık yasak

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, etkinliklerde havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldıklarını söyledi, “Canlar ölmesin” dedi

    Havai fişek artık yasak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerine etkinliklerinde yer vermeme kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin önemli günlerde tüm görkemiyle kutlama yapmayı sürdüreceğini dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi. Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki son patlamanın ardından durumun gözden geçirildiğini dile getiren Başkan Soyer, “Üretiminden gösterisine kadar her yanıyla yaşama zarar veren bu eğlence biçiminden İzmir’de derhal uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

    Başkan Soyer her havai fişek gösterisinin daha çok havai fişeğin üretilmesi anlamına geldiğini kaydetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Başkanlara çağrı

    “Denetimsiz, kuralsız bir biçimde üretim yapan fabrika ve atölyelerdeki iş cinayetleri hepimizi yasa boğuyor. Kullanım azalırsa zorunlu bir ihtiyaç olmayan havai fişek üretimi nedeniyle yaşanan can kayıpları da biter.” İzmir’in ilçe belediye başkanlarına da seslenen Soyer, “İlçe belediye başkanlarımızı da havai fişek kullanmamaya çağırıyorum” dedi.

    Sıraya girdiler!

    Sakarya’daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamadan sonra Milas, Bodrum, Güzelbahçe ve Turgutlu belediyeleri, etkinliklerinde kullanmayacaklarını açıkladı. Başkanlar, “Yapacağımız etkinliklerde havai fişek gösterilerine artık son veriyoruz. Doğada büyük bir tahribata yol açıyor. Doğadaki canlıya ciddi zarar veriyor” görüşünde birleşti.

     

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