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    HaberlerEge Haberleri ‘Havai fişek kararını biz önceden almıştık’
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    12.07.2020 - 00:03 |

    ‘Havai fişek kararını biz önceden almıştık’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da meydana gelen patlamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmaması kararı aldıklarını belirtti.

    ‘Havai fişek kararını biz önceden almıştık’

    Ergün, “Aslında biz, canlılara zarar verdiği için, yakın zamanda havai fişek kullanımına kurum olarak son vermiştik. Aldığımız bu kararı bir kez daha tüm kamuoyuna duyuruyorum” dedi.

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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