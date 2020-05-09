09.05.2020 - 00:03 |
Havalar ısınmadan larvalara ilaçlama
Yıl boyunca larva, uçkun ve haşerelere karşı mücadele çalışmaları Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 6 ayrı ekip, periyodik ilaçlamalara devam ediyor.
Dumanlama yerine ilaçlamada en son system olan ULV spreyleme sistemini kullanılıyor.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.